Rosendo Fraga a Radio Panorama: “La posibilidad de algún tipo de anarquía en Venezuela está abierta”

El reconocido analista y politólogo nacional se refirió al ataque de Estados Unidos a Venezuela y a la detención de Nicolás Maduro.

Hoy 10:08

Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado junto a su esposa tras meses de creciente presión por parte de Washington.

La información de la operación nocturna fue confirmada por Donald Trump en redes sociales y conmocionó al mundo entero.

Sobre el hecho, Radio Panorama de Santiago del Estero dialogó con Rosendo Fraga, reconocido politólogo y analista internacional.

Fraga fue cauto y aseguró que debe aguardarse “el desarrollo de los acontecimientos” en un hecho que se esperaba ante las reiteradas advertencias que Donald Trump venía realizando al propio Nicolás Maduro. “No es tan fácil como cambiar un presidente y se arregla todo”, sentenció.

De todas formas, el analista dijo que “la posibilidad de algún tipo de anarquía en Venezuela está abierta”, y recalcó que es clave el impacto que el acontecimiento histórico puede tener en los países vecinos. “La inestabilidad venezolana puede contagiarlos”, aseguró.

Tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro anunciada por la Casa Blanca, el chavismo entró en estado de alerta extrema y busca resistir en medio de un clima de fuerte confusión interna.

