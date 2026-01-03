Ingresar
Las Termas ofrece una variedad de propuestas para el verano 2026

Durante el verano 2026, la Municipalidad de Las Termas invita a los turistas y vecinos a vivir una temporada a puro ritmo, cultura y diversión, con una agenda imperdible pensada para toda la familia y para quienes eligen la ciudad como destino turístico.

La plaza San Martín será el punto de encuentro de "Viví Termas en Verano", con música en vivo y shows para disfrutar los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero, cada fin de semana presentará un espectáculo diferente.

Los domingos llegarán los tradicionales "Patios Santiagueños", los días 4, 11, 18 y 25 de enero, celebrando la danza y la identidad cultural.

En febrero, la fiesta continúa con la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, los días viernes 6 y sábado 7, con sabores, música y entretenimiento.

Y el color del carnaval se apodera de la ciudad con los Corsos del Norte, el sábado 14 y domingo 15 de febrero sobre Avenida Belgrano, y el gran cierre con el Carnaval "Tiene la Culpa", el lunes 16 en el Circuito El Bajo.

