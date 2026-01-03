Videos: venezolanos en el mundo celebraron la captura de Nicolás Maduro al grito de "somos libres"

Luego del anuncio de Donald Trump, comunidades venezolanas en distintos países protagonizaron masivas muestras de alegría, con banderas, cánticos y escenas de emoción, al considerar el hecho como el inicio de una nueva etapa para Venezuela.

Hoy 10:25

Lo que comenzó como una madrugada de incertidumbre militar se transformó, en cuestión de minutos, en un estallido de esperanza para millones de personas.

Tras la confirmación del presidente Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos se tomaron las calles de las principales capitales del mundo para celebrar lo que consideran el inicio de una nueva era.

Desde las primeras horas de este 3 de enero, las redes sociales se han inundado de videos que documentan escenas de llanto, abrazos y banderas tricolores ondeando en señal de victoria.

El eco de la libertad no tardó en resonar en los países que han acogido al mayor número de migrantes. En Colombia, Perú y Chile, puntos de concentración emblemáticos se llenaron de ciudadanos que, entre cánticos, agradecieron el desenlace de la operación militar estadounidense. "No esperábamos recibir el año con una Venezuela libre; el sufrimiento finalmente termina hoy", comentó emocionada una joven en una de las grabaciones virales desde Lima.

En Estados Unidos, específicamente en Florida, las caravanas de vehículos y las reuniones espontáneas han colapsado sectores como Doral y Weston.

Para muchos de estos venezolanos, la detención de Maduro representa no solo un cambio político, sino la posibilidad real de reencontrarse con las familias que dejaron atrás debido a la crisis humanitaria y la persecución.