Lula condenó la captura de Maduro y los bombardeos de EE.UU.: “Cruzan una línea inaceptable”

El presidente de Brasil calificó la ofensiva como una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y advirtió que sienta un precedente peligroso para la región, además de exhortar a la ONU a responder de forma contundente.

Hoy 10:38

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EE.UU. "cruzan una línea inaceptable".

Lula habló de una "afrenta gravísima" a la soberanía de Venezuela y dijo que "sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

También declaró que la acción militar de EE.UU. "recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz.

"Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", sostuvo.

Lula también exhortó a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, a "responder de forma vigorosa" a los ataques.