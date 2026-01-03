Santiagueños se salvaron de milagro tras el vuelco del colectivo en el que viajaban por trabajo

Las víctimas lograron salir por sus propios medio del vehículo. Cinco fueron hospitalizados pero afortunadamente están fuera de peligro.

Hoy 10:42

Dieciocho peones golondrinas, todos residentes en la ciudad de Añatuya, se salvaron de milagro tras protagonizar un grave accidente mientras circulaban por la Ruta 45 entre las localidades de Ascensión y La Angelita, en el partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro, según informaron los diarios locales, se registró en horas de la mañana y movilizó a los servicios de emergencia de la localidad de Ascensión, cuando el chofer de un colectivo que transportaba operarios rurales perdió el control, despistó y terminó volcado sobre la banquina.

Según se supo, el siniestro ocurrió en momentos en que la zona se veía afectada por una intensa lluvia, factor que habría dificultado la visibilidad y el estado de la calzada. En el rodado viajaban 18 trabajadores agropecuarios, todos con domicilio en el barrio Campo Rosso, quienes se encontraban en la región para desempeñar tareas estacionales.

Como consecuencia del fuerte impacto, ocho trabajadores sufrieron heridas de diversa consideración, incluyendo cortes y contusiones, pese a que la mayoría de las víctimas salieron del vehículo por sus propios medios.

Además se supo que en un primer momento, todos los lesionados fueron trasladados de urgencia a la Unidad Sanitaria de Ascensión para recibir las primeras curaciones. Sin embargo, debido a la gravedad de algunas de las lesiones, cinco de los operarios fueron derivados a centros asistenciales de mayor complejidad.

A pesar de la magnitud del vuelco, ninguno de los involucrados se encontraría con riesgo de vida en este momento. En el sitio del accidente trabajó activamente el cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Comunal, quienes coordinaron las tareas de rescate y el ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente afectado.

Asimismo, ambulancias de la Unidad Sanitaria local realizaron el triage y traslado de los afectados. Las autoridades competentes ya iniciaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.