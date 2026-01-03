Ingresar
Vélez habilita público neutral para el cruce ante Independiente de Catamarca

El Fortín de San Ramón confirmó que permitirá el ingreso de hinchas neutrales para el partido correspondiente a la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 11:17

Vélez de San Ramón recibirá público neutral en el duelo frente a Independiente de La Primera de Mayo de Catamarca, por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur. La medida fue confirmada oficialmente desde la institución, que ya comenzó a trabajar en el operativo organizativo para el fin de semana.

El encuentro se disputará este domingo 4 de enero, desde las 17 horas, en el Coliseo de Los Sueños, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la fase por la importancia deportiva que tiene y por el interés que despertó en ambas parcialidades.

