Lucas Pusineri en el arranque de pretemporada de Central Córdoba: “Esperamos implantar lo que queremos”

Tras el inicio de los entrenamientos, el DT Ferroviario habló de lo que se viene, el mercado de pases y la idea futbolística que quiere implantar en el plantel de cara a la nueva temporada en Primera División.

Hoy 12:16

Luego de la vuelta oficial a los trabajos, Lucas Pusineri comenzó a delinear el perfil del Central Córdoba 2026. El entrenador fue claro al marcar que el foco está puesto en la predisposición de los futbolistas y en la adaptación rápida a la exigencia de la categoría.

“De a poco vamos hablando, hubo futbolistas que vinieron y otros que se quedaron, nos fuimos interiorizando”, explicó el DT en sus primeras declaraciones tras el reinicio de la actividad.

En ese sentido, Pusineri remarcó cuál será la vara para quienes lleguen al club en este mercado. “Lo que pedimos es que los que vengan lo hagan con las ganas de entrenar y someterse a una exigencia de Primera División, que vengan a luchar por un lugar”, sostuvo, dejando en claro que no habrá espacio para nombres sin compromiso dentro del plantel.

El entrenador también se refirió a la dinámica actual del mercado y a la necesidad de encontrar jugadores con hambre competitivo. “Hoy los mercados de pases son abruptos, pero necesitamos que los que vengan lo hagan con ganas”, insistió, apuntando a reforzar el grupo no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo mental.

Por último, el DT habló de lo que buscará construir desde lo conceptual en esta etapa inicial de fútbol de pretemporada. “En Córdoba queremos ir plantando la semilla de los conceptos e ideas que pretendemos de un equipo. Esperamos una buena interpretación, los buenos futbolistas se adaptan a los cambios. Se tuvo vacaciones, se cambiaron los aires y ahora esperamos implantar lo que queremos”, cerró Pusineri, marcando el inicio de un nuevo proceso en el Ferroviario.