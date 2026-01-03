Se largó el Rally Dakar 2026: en qué posición quedaron los argentinos tras la etapa prólogo

El salteño Luciano Benavides se ubicó en el cuarto puesto de la división motos, al igual que Nicolás Cavigliasso en challenger.

Hoy 10:28

El Rally Dakar 2026 se puso en marcha este sábado con la disputa de la etapa prólogo en Yanbu, Arabia Saudita, con un recorrido cronometrado de 22 kilómetros que comenzó a marcar tendencias en las distintas categorías.

En motos, el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory) tuvo un sólido arranque y se ubicó en la cuarta posición, a solo once segundos del ganador del día, el joven español Edgar Canet, una de las grandes sorpresas de la jornada.

El prólogo definió además el orden de largada para la primera etapa, que se correrá este domingo en el mismo escenario, con un trazado exigente de 305 km de especial y 213 km de enlace.

Canet, el ganador más joven en la historia del Dakar en motos

El gran protagonista fue Edgar Canet (Red Bull KTM), quien con apenas 20 años, 9 meses y 18 días se convirtió en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar. Marcó un tiempo de 11:31.9, superando por tres segundos al australiano Daniel Sanders y por cinco al estadounidense Ricky Brabec.

Detrás, Luciano Benavides fue el mejor argentino del día, mientras que otro de los candidatos, el español Tosha Schareina, finalizó séptimo, a 23 segundos del líder.

Cavigliasso, cuarto en Challenger

En la categoría Challenger, el campeón defensor Nicolás Cavigliasso, junto a su navegante y esposa Valentina Pertegarini, también finalizó en el cuarto puesto en el prólogo.

El podio quedó en manos del neerlandés Paul Spierings, seguido por Puck Klaasen, que tiene como navegante al argentino Augusto Sanz, y la sudafricana Danie Akeel. Más atrás, David Zille fue quinto y el salteño Kevin Benavides terminó séptimo en su debut en vehículos de cuatro ruedas, tras nueve temporadas en motos y dos títulos (2021 y 2023).

Ekström dominó en autos y vuelve a ilusionarse

En autos, el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor) volvió a mostrarse intratable y ganó el prólogo por tercera vez consecutiva, con un tiempo de 10:48.7. Superó por ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie, al belga Guillaume de Mevius y al multicampeón Nasser Al-Attiyah, uno de los grandes favoritos.

Ekström, ganador del prólogo también en 2023 y 2024, alcanzó su sexta victoria parcial en el Dakar. Carlos Sainz fue octavo, Nani Roma undécimo y Cristina Gutiérrez decimocuarta, por delante de Sébastien Loeb.

El cronograma completo del Dakar 2026

4 de enero : Etapa 1, Yanbu (518 km / 305 km especial)

: Etapa 1, Yanbu (518 km / 305 km especial) 5 de enero : Etapa 2, Yanbu – Al Ula (504 km / 400 km especial)

: Etapa 2, Yanbu – Al Ula (504 km / 400 km especial) 6 de enero : Etapa 3, Al Ula (666 km / 422 km especial)

: Etapa 3, Al Ula (666 km / 422 km especial) 7 de enero : Etapa 4* (maratón), Al Ula (526 km / 451 km especial)

: Etapa 4* (maratón), Al Ula (526 km / 451 km especial) 8 de enero : Etapa 5* (maratón), Hail (417 km / 356 km especial)

: Etapa 5* (maratón), Hail (417 km / 356 km especial) 9 de enero : Etapa 6, Hail – Riad (920 km / 331 km especial)

: Etapa 6, Hail – Riad (920 km / 331 km especial) 10 de enero : Día de descanso en Riad

: Día de descanso en Riad 11 de enero : Etapa 7, Wadi Ad Dawasir (876 km / 462 km especial)

: Etapa 7, Wadi Ad Dawasir (876 km / 462 km especial) 12 de enero : Etapa 8, Wadi Ad Dawasir (717 km / 481 km especial)

: Etapa 8, Wadi Ad Dawasir (717 km / 481 km especial) 13 de enero : Etapa 9* (maratón), Wadi Ad Dawasir – Bisha (540 km / 418 km especial)

: Etapa 9* (maratón), Wadi Ad Dawasir – Bisha (540 km / 418 km especial) 14 de enero : Etapa 10* (maratón), Bisha (417 km / 371 km especial)

: Etapa 10* (maratón), Bisha (417 km / 371 km especial) 15 de enero : Etapa 11, Bisha – Al Henakiyah (882 km / 347 km especial)

: Etapa 11, Bisha – Al Henakiyah (882 km / 347 km especial) 16 de enero : Etapa 12, Al Henakiyah – Yanbu (718 km / 310 km especial)

: Etapa 12, Al Henakiyah – Yanbu (718 km / 310 km especial) 17 de enero: Etapa 13, Yanbu (141 km / 105 km especial)

El Dakar 2026 ya está en marcha y promete dos semanas de máxima exigencia en el desierto saudí.