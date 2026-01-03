El motivo que frenó la salida de Lucas Blondel a Argentinos Juniors

El lateral tenía casi cerrado su préstamo al Bicho, pero ocurrió algo inesperado que paró la negociación.

Hoy 12:31

A la espera de refuerzos, la pretemporada de Boca también arrancó con varios movimientos posibles en cuanto a salidas. Una de ellas era la de Lucas Blondel, quien tenía prácticamente acordado su pase a préstamo a Argentinos Juniors. Sin embargo, una gestión externa modificó los planes y hoy el defensor podría continuar en el plantel xeneize.

El factor clave fue el interés de Alianza Lima por Luis Advíncula. Desde Boca tomaron la decisión de frenar la salida de Blondel ya que el club solo se desprenderá de uno de los dos laterales derechos en este mercado. Por el momento, el club peruano y el defensor mantienen charlas informales, pero no hay una oferta concreta sobre la mesa.

Advíncula tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026, por lo que no existe urgencia contractual y cualquier salida deberá darse a través de una negociación formal. Ese escenario le abre una posibilidad a Blondel de seguir en el club, al menos mientras no se resuelva la situación del lateral peruano.

Mientras tanto, Blondel espera. Con pocos minutos en la consideración del cuerpo técnico, el préstamo a Argentinos aparecía como una chance ideal para sumar rodaje y mantenerse en el radar de la selección de Suiza rumbo al Mundial 2026. Si finalmente se queda, deberá competir por el puesto con Juan Barinaga, quien hoy arranca con ventaja tras cerrar el 2025 como titular en el equipo de Claudio Úbeda.