Enero decisivo para Mastantuono: el Real Madrid lo sostiene y le da lugar en el plantel

El club español definió una hoja de ruta para el juvenil argentino

Hoy 12:48

Enero aparece como un mes decisivo en la carrera de Franco Mastantuono. La dirigencia y el cuerpo técnico del Real Madrid tomaron una determinación firme: evitar cualquier salida prematura y diseñar un camino a medida para potenciar al juvenil surgido en River. Tras una lesión que frenó su crecimiento inicial, en el club consideran que es momento de volver a insertarlo de lleno en la dinámica del primer equipo.

La escasez de opciones ofensivas influyó directamente en la decisión. No llegaron refuerzos en ataque y se sumaron ausencias importantes, por lo que la alternativa de una cesión fue descartada. La prioridad es que Mastantuono se mantenga dentro del plantel profesional y sume minutos para recuperar ritmo competitivo.

Desde la conducción deportiva entienden que este tramo de la temporada marca el inicio de una planificación a largo plazo enfocada en su desarrollo. Según publicó Marca, la confianza en su proyección fue clave para sostenerlo dentro del proyecto del club, más allá de los sondeos que llegaron desde otros equipos en las últimas semanas.

El contexto terminó de abrirle una ventana: la lesión de Kylian Mbappé, la participación de Brahim Díaz en la Copa Africana de Naciones y la salida de Endrick rumbo al Lyon condicionaron el armado ofensivo del equipo. Ese escenario le permite al zurdo ganar terreno y tener oportunidades concretas en la rotación.

Dentro del club consideran clave retener el control de su evolución, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar su crecimiento. Por eso se trazó una integración gradual, sin exigirle más de lo necesario en esta etapa de su carrera.

Antes de la lesión, Mastantuono había sido titular en nueve de los primeros 14 partidos, con presencia casi constante. La pubalgia lo marginó durante varias semanas y lo hizo perder continuidad, aunque el parate también sirvió para replantear objetivos y ajustar el plan de trabajo.

Un punto central fue la charla directa con Xabi Alonso en Valdebebas, donde se delineó un plan claro para esta nueva etapa. Tal como remarcó el medio español, “la actitud nunca estuvo en discusión y no formó parte de los temas a corregir”.

Pese al interés de clubes como Napoli, la postura del Real Madrid es inamovible. Incluso el periodista Fabrizio Romano reforzó esa versión al señalar que los rumores de una cesión en enero “están muy alejados de la realidad”. El objetivo es que Mastantuono recupere protagonismo y se consolide dentro del plantel blanco.