“Llegó la hora de la libertad”: María Corina Machado celebró la detención de Maduro y llamó a la transición

La líder opositora aseguró que comienza una nueva etapa para Venezuela, afirmó que Maduro enfrentará la justicia internacional y pidió a la ciudadanía mantenerse organizada y vigilante para concretar la Transición Democrática.

Hoy 12:46

La líder opositora María Corina Machado afirmó que ha llegado la “hora de la libertad” para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. En un comunicado difundido el 3 de enero de 2026, Machado sostuvo que desde ese momento, Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. Según la dirigente, la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada llevó a que Estados Unidos cumpliera su promesa de hacer valer la ley.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La referente opositora enfatizó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, e hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca “vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática”.

Machado declaró que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”. En su mensaje, expresó que el objetivo inmediato es “poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. Subrayó que la lucha ha sido de años y que, a su juicio, “lo que tenía que pasar está pasando”, en referencia a la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición.

Destacó la importancia de la participación de todos los venezolanos en este proceso y recordó que quienes asumieron riesgos en la jornada electoral del 28 de julio eligieron a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela”. Machado sostuvo que González Urrutia debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, exhortando a todos los oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección.

En el comunicado, Machado dirigió mensajes diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en Venezuela, les pidió estar listos para “poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. A los que se encuentran en el exterior, los instó a movilizarse y a activar a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos en la operación de reconstrucción nacional.

La dirigente cerró su mensaje transmitiendo confianza y ánimo a sus seguidores: “Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”. Reafirmó su convicción de que “Venezuela será libre” y concluyó con la frase: “Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.