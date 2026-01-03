“Día histórico” y “violación a la soberanía”: las reacciones políticas en Argentina por Venezuela

La detención de Nicolás Maduro profundizó las diferencias internas, con pronunciamientos de figuras como Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, Mauricio Macri y Axel Kicillof.

Hoy 13:00

Luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado del país en un operativo dirigido por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, el arco político argentino expuso su diversidad de posiciones.

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la jornada como “un día histórico”. A través de su cuenta de X, escribió: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.

El mensaje, publicado pasadas las 8:30 de la mañana, concluyó con la frase: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

Patricia Bullrich

En una entrevista con Radio Mitre, la dirigente se refirió a la desaparición de dos ciudadanos argentinos en el país caribeño, Nahuel Gallo y Germán Giuliani. También aseguró que el gobierno de Maduro es un “régimen narcoterrorista”, imputación que le impuso el ministerio público norteamericano.

“Si bien es un régimen del socialismo del siglo XXI también es un régimen narcoterrorista. No estamos en contra porque tienen tal ideología, sino que estamos en contra porque son un estado narcocriminal y nosotros combatimos la narcocriminalidad”, precisó, respecto a su posición.

La vicepresidente, Victoria Villarruel, también manifestó su apoyo a la captura del dictador. En su cuenta de X, opinó: “De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en Venezuela unida, con Justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. ¡Venezuela Libre!“.

Victoria Villarruel

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri destacó la detención de Maduro y aseguró que, hoy, “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, comenzó su mensaje publicado en X.

Y siguió: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

Mauricio Macri

El jefe de Gobierno de la CABA, Jorge Macri, también celebró el operativo. En sus redes sociales sostuvo: “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”.

También se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien posteó en X que “la Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela” y consideró que el operativo “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

El mandatario bonaerense aseguró que las acciones de EEUU “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconoce el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró su posteo Kicillof.

Axel Kicillof

En tanto, Waldo Wolff, legislador porteño por el PRO y exministro de Seguridad de la Ciudad, publicó un comunicado titulado “Venezuela Libre” en sus redes sociales. “Se violaron DDHH, se fraguaron elecciones y causaron el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes”, opinó.

La diputada nacional por CABA, Sabrina Ajmechet, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), respondió a un video publicado por el presidente Javier Milei con el mensaje: “Vamos Venezuela libre. Vamos Argentina con una posición que me enorgullece”.

Desde la vereda opuesta, la dirigente de izquierda Myriam Bregman cuestionó el operativo y lo definió como una “agresión del imperialismo yanqui”. En X manifestó: “Estados Unidos ataca Venezuela. Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yanki y extender la movilización antiimperialista en todo el continente”.

Myriam Bregman

El peronismo también fue contundente con su postura. La cuenta oficial del Partido Justicialista emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump y se refirió a violaciones a tratados internacionales.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, escribieron.

El partido fundado por Mauricio Macri, PRO, difundió un mensaje en el que denunciaron que Maduro “destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos”.

“Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia. Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia”, aseguraron.

Desde el espacio acompañaron el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado para una “transición pacífica, con verdad y justicia”. Y añadieron: “Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”.

También se expresó el Frente Renovador, partido fundado por Sergio Tomás Massa, desde donde se rechazó “de manera categórica cualquier invasión o intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela”.

“La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero, sino por el propio pueblo, a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos”, dice el comunicado, firmado por la Mesa Nacional del Frente Renovador.

También La Cámpora repudió “el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela” y consideró que “representa una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento”.

“Los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela”, dice el comunicado de la agrupación fundada por Máximo Kirchner.

“Mientras tanto, Javier Milei respaldó la intervención militar demostrando una vez más que es un auténtico empleado de Donald Trump y que prefiere ser un buen alumno de los yankees antes que plantarse para defender los intereses de su pueblo", cerró el mensaje La Cámpora.