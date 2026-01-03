Se prorrogó la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026 en La Banda

La prórroga rige hasta el 9 de enero e incluye importantes beneficios para quienes se encuentren al día, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 30% en tasas municipales por inmuebles y actividades comerciales.

Hoy 12:52

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa que se prorrogó la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026, la cual estará vigente hasta el 9 de enero de 2026, en concepto de tasas por servicios municipales correspondientes a la propiedad inmueble y a las actividades comerciales, industriales y de servicios.

En este sentido, se detalló que los contribuyentes podrán acceder a un 20% de descuento sobre el total del pago, al que se suma un 10% adicional para aquellos vecinos que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales, alcanzando un beneficio total del 30% de descuento.

Asimismo, desde el área se recordó que los puntos habilitados para la emisión y el cobro son la Dirección General de Rentas Municipal, ubicada en avenida 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7 a 13; el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8 a 12; además de todas las sucursales del Banco Santiago del Estero, en horario matutino, y Rapipago, disponible tanto en turno mañana como tarde.

Desde la Municipalidad de La Banda se invita a los contribuyentes a aprovechar este beneficio, el cual tiene como objetivo fomentar el cumplimiento tributario y facilitar el acceso a los servicios municipales.