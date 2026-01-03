Se prorrogó la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026 en La Banda

La prórroga rige hasta el 9 de enero e incluye importantes beneficios para quienes se encuentren al día, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 30% en tasas municipales por inmuebles y actividades comerciales.
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa que se prorrogó la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026, la cual estará vigente hasta el 9 de enero de 2026, en concepto de tasas por servicios municipales correspondientes a la propiedad inmueble y a las actividades comerciales, industriales y de servicios.
En este sentido, se detalló que los contribuyentes podrán acceder a un 20% de descuento sobre el total del pago, al que se suma un 10% adicional para aquellos vecinos que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales, alcanzando un beneficio total del 30% de descuento.
Asimismo, desde el área se recordó que los puntos habilitados para la emisión y el cobro son la Dirección General de Rentas Municipal, ubicada en avenida 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7 a 13; el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8 a 12; además de todas las sucursales del Banco Santiago del Estero, en horario matutino, y Rapipago, disponible tanto en turno mañana como tarde.
Desde la Municipalidad de La Banda se invita a los contribuyentes a aprovechar este beneficio, el cual tiene como objetivo fomentar el cumplimiento tributario y facilitar el acceso a los servicios municipales.