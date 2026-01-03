Taller informativo sobre la prevención del cáncer de cuello uterino en el CAMM Nº3

Durante la actividad se brindó información clara y accesible acerca de qué es esta enfermedad, cuáles son sus principales síntomas, los tratamientos disponibles y los cuidados necesarios para una detección y atención oportunas.

En el CAMM Nº3 del barrio Ampliación 1º de Mayo se realizó un taller informativo destinado a pacientes que se encontraban en la sala de espera, con el objetivo de promover la concientización sobre el cáncer de cuello uterino, su prevención y el cuidado integral de la salud.

Durante la actividad se brindó información clara y accesible acerca de qué es esta enfermedad, cuáles son sus principales síntomas, los tratamientos disponibles y los cuidados necesarios para una detección y atención oportunas. Asimismo, se generó un espacio de reflexión orientado a reforzar la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo y realizar controles médicos periódicos.

En este marco, se destacó especialmente la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para la prevención, remarcando el rol de las vacunas en la reducción del riesgo y en el cuidado de la salud a lo largo de las distintas etapas de la vida.

La propuesta permitió fortalecer la educación sanitaria y la concientización comunitaria, promoviendo el autocuidado y el acceso a información confiable como pilares fundamentales para la prevención de enfermedades.

Esta acción forma parte de las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y el acceso a servicios e información de calidad para la comunidad bandeña.