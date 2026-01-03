La Municipalidad de La Banda fortaleció la alimentación y el desarrollo comunitario durante 2025

A lo largo del año, el área desarrolló diversas propuestas orientadas a la educación alimentaria, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía familiar

Hoy 12:58

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, destacó el trabajo realizado durante el año 2025 por el Área de Nutrición Comunitaria, que tuvo una fuerte presencia territorial alcanzando a más de 40 barrios de la ciudad, acompañando a numerosas familias con acciones destinadas a mejorar la alimentación y la calidad de vida.

A lo largo del año, el área desarrolló diversas propuestas orientadas a la educación alimentaria, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía familiar, mediante talleres y capacitaciones gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad.

Entre las acciones más destacadas se llevaron a cabo talleres gratuitos de panadería, en los que los participantes aprendieron diferentes técnicas y recetas para la elaboración de panes y productos artesanales. Estas capacitaciones tuvieron como objetivo principal brindar habilidades prácticas para el trabajo con masas, fomentar la producción artesanal y concientizar sobre la importancia de la calidad de los ingredientes y las técnicas propias de la panadería artesanal.

Asimismo, se realizaron talleres de capacitación en cocina y panadería saludable, promoviendo una alimentación equilibrada y accesible. Como resultado de estas instancias formativas, muchas de las personas capacitadas pudieron participar en ferias de emprendedores, generando oportunidades de inserción laboral y fortaleciendo el desarrollo productivo local.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la presencia del Estado en el territorio, promover la inclusión social y generar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida de las familias bandeñas, acompañando el crecimiento comunitario y el desarrollo integral en cada barrio de la ciudad.



