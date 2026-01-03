El Intendente Roger Nediani visitó "La Casa de la Navidad"

La reunión se produjo el día viernes por la noche cuando el jefe comunal fue recibido por el señor Pedro Tévez, su hija Diana y su mujer Adriana.

Hoy 12:59

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, visitó a la familia Tévez del barrio San Martín, que tuvo una creativa iniciativa para celebrar las fiestas de fin de año, decorando su casa con motivos navideños.

La reunión se produjo el día viernes por la noche cuando el jefe comunal fue recibido por el señor Pedro Tévez, su hija Diana y su mujer Adriana, que lo invitaron a recorrer la casa para apreciar las decoraciones y dialogar cordialmente.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Nediani declaró: "Primero quiero agradecer a la familia Tévez, en la persona de Pedro "Charo" Tévez, su propietario, su señora Adriana y su hija, Diana Tévez.

Hemos vivido a 100 metros de la casa de 'Charo' durante mucho tiempo y, en ese sentido, la invitación me llena de orgullo y también el hecho de ver cómo ha sido decorada esta casa, con tanta creatividad.

Me comentaba Diana, que es la hija de 'Charo', que hoy por hoy está viviendo en Francia y ha podido observar, cómo en diferentes países europeos decoran para la fiesta de la Navidad. Y ella ha querido recrear ese espíritu navideño aquí en la ciudad de La Banda.

Así que la verdad, como se puede observar, es una hermosa decoración que no solamente ha llevado una inversión importante en lo económico, sino fundamentalmente en la creatividad del artista y en el tiempo invertido.

Me comentaban que hace unos ocho años vienen pensando en aplicar esta idea y que hoy se ha hecho realidad.

Como intendente de la ciudad, estoy muy orgulloso y muy agradecido con la familia Tévez por esta invitación; y muy contento porque hoy esta "Casa de la Navidad" es parte de la cultura de la ciudad de La Banda; que se va a extender en todo el mundo".

Finalizó el intendente: "Así que simplemente hemos querido traer también un reconocimiento y seguramente esto va a ir más allá, porque de alguna manera el hecho de tener este tipo de decoraciones invita a la visita de los vecinos y también al turismo.

Por último, el intendente agradeció a la familia Tévez "por esta hermosa casa de la navidad, que agrega un plus a la cuna de poetas, cantores, bailarines y escritores que es la ciudad de La Banda".