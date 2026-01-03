El Aston Villa del Dibu Martínez se llevó un triunfazo ante el Nottingham Forest y quedó segundo en la Premier

El equipo de Birmingham ganó 3-1 en Villa Park, tuvo como figuras a McGinn, Watkins y al arquero argentino, y quedó escolta momentánea en el campeonato inglés.

Era necesario para el Aston Villa este triunfazo, y también para el Dibu Martínez. El arquero argentino se tomó revancha después de sus flojas salidas ante Tottenham y Arsenal y fue parte clave del 3-1 ante Nottingham Forest, que deja a los Villanos como escoltas en la Premier League.

Más allá de los altos niveles de McGinn, autor de un doblete, y de Watkins, que abrió el marcador con un bombazo, el Dibu volvió a ser determinante desde el arco. Tapó un remate claro de Hutchinson cuando el partido estaba 0-0 y se mostró seguro para salir del área y cortar pases profundos cuando el Forest buscaba aprovechar la defensa adelantada del Villa. Ya con el 3-1, tuvo una de sus voladas típicas para sostener la ventaja.

En el único gol visitante poco pudo hacer: Gibbs-White quedó mano a mano y definió picándosela. Sin embargo, la sensación fue positiva porque Martínez respondió bien en uno de sus puntos débiles recientes: los centros cerrados, ante los que esta vez salió siempre con decisión.

Con este resultado, el Aston Villa llegó a 42 puntos y quedó segundo de manera momentánea, a tres de Arsenal y uno por encima del Manchester City, que aún debe jugar. Además, el equipo alcanzó 11 victorias consecutivas en Villa Park, algo que no ocurría desde 1914, reafirmando su fortaleza como local y su gran presente en la temporada.

El triunfo llega después de la dura caída ante Arsenal y vuelve a consolidar al equipo de Birmingham como un conjunto serio, competitivo y con aspiraciones altas. Con el Dibu como estandarte, el sueño de pelear arriba en la Premier empieza a tomar forma.

El partido del resto de los argentinos

El Dibu no fue el único argentino protagonista. Emiliano Buendía fue titular y jugó 69 minutos, de menor a mayor, siendo importante en el segundo tiempo para generar espacios y conducir los ataques del Villa, aunque no pudo coronar su actuación con un gol.

En el Forest, Nicolás Domínguez fue titular y uno de los más peligrosos. Con el partido 0-0, recuperó una pelota clave y asistió a Hutchinson en la primera clara del encuentro, que obligó a una gran tapada del Dibu. Luego, con los goles del Villa, fue perdiendo peso en el juego y salió reemplazado sobre el final.