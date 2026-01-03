Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 ENE 2026 | 29º
X
Somos Deporte

El Arsenal se impuso en su visita al Bournemouth y sigue en lo más alto de la Premier

El equipo de Mikel Arteta revirtió el resultado y se quedó con 3 puntos clave para estirar su ventaja en la cima del certamen. Fue triunfo 3 a 2.

Hoy 17:35

Arsenal consiguió un valioso triunfo por 3-2 ante Bournemouth como visitante, en un encuentro vibrante correspondiente a la fecha 20 de la Premier League 2025, disputado en el Vitality Stadium. El conjunto londinense mostró carácter para quedarse con tres puntos claves en su pelea por el título.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los goles del Arsenal fueron convertidos por Gabriel dos Santos Magalhães y un doblete de Declan Rice, que volvió a ser determinante en el mediocampo y en el área rival. Para Bournemouth anotaron Evanilson de Lima Barbosa y Eli Kroupi, que mantuvieron al local en partido hasta el final.

Con este resultado, Bournemouth quedó con 23 puntos y se ubica en la 15ª posición, todavía lejos de la zona de copas y mirando de reojo el fondo de la tabla. En tanto, Arsenal alcanzó las 48 unidades y continúa en la primera posición, consolidándose como líder del campeonato inglés tras una nueva muestra de solidez fuera de casa.

TEMAS Premier League Club Arsenal FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026
  2. 2. Comenzó el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore
  3. 3. Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital
  4. 4. Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”
  5. 5. Un hombre fue detenido tras agredir a su pareja y enfrentarse a su hijo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT