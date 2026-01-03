En vivo: el Arsenal quiere seguir en lo más alto de la Premier en su visita al Bournemouth

Se miden desde las 14:30 en el marco de la fecha 20 del campeonato ingles.

Hoy 15:11

El Arsenal buscará seguir en lo más alto de la Premier League cuando visite al Bournemouth este domingo desde las 14:30, en un encuentro correspondiente a la fecha 20 del campeonato inglés. El equipo de Mikel Arteta llega como líder y con la necesidad de sumar para mantener la ventaja en la pelea por el título.

