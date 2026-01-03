Carlos Mayor y el nuevo Mitre: “Estamos conformes con los refuerzos y con muchas ganas de empezar a trabajar”

El entrenador aurinegro habló en exclusiva con Diario Panorama y Noticiero 7 tras el inicio de la pretemporada. Valoró las incorporaciones y destacó el armado del grupo.

Mitre puso primera en la pretemporada rumbo a la Primera Nacional su entrenador, Carlos Mayor, expresó sensaciones positivas tras los primeros entrenamientos. En diálogo exclusivo con Diario Panorama y Noticiero 7, el DT remarcó su entusiasmo por el arranque del ciclo y el armado del plantel.

“Estoy muy contento, con muchas ganas de empezar a trabajar. Hemos incorporado y despacito se irá conformando el grupo”, señaló Mayor, quien además confirmó que aún resta una incorporación: “Mañana tiene que llegar un central más, Pablo Minissale, pero si surge algo importante lo charlaremos”.

El grupo, la base del proyecto

El entrenador hizo hincapié en la importancia del factor humano para alcanzar los objetivos. “El punto principal es empezar a conformar el grupo. Se los dije hoy a los jugadores: que se ensamblen, que se conozcan. Después hablaremos de la parte futbolística y táctica”, explicó.

En ese sentido, Mayor destacó el perfil de los refuerzos: “Buscamos jugadores con sentido de pertenencia, algunos ya estaban en el club y otros llegaron. Sumamos experiencia que conoce la categoría y juventud. Creo que hicimos una mezcla interesante”.

Un club ordenado y un debut exigente

El DT también resaltó el respaldo institucional: “Estoy muy cómodo, estamos en un club serio, con todo a disposición. Pudimos consensuar con la dirigencia el tema refuerzos y estamos contentos en la ciudad”.

Sobre el estreno en el campeonato, donde Mitre visitará a All Boys en Floresta, fue claro: “Todos los partidos son difíciles, todos los rivales son complicados. Hay que prepararse desde hoy para ese arranque”.

El mensaje para el hincha

Por último, Mayor dejó un mensaje directo al Pueblo Aurinegro: “Estamos bien y conformes con los refuerzos. Que nos alienten y nos apoyen. Les dije a los jugadores que tenemos que darle respuestas a la gente y entusiasmarlos para que nos acompañen. Para eso hay que prepararse”.

Mitre ya trabaja con la mente puesta en una temporada exigente, con el objetivo de ser protagonista desde el inicio.