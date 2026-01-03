Cristina Kirchner fue dada de alta luego de semanas de internación

La expresidenta había ingresado a ese centro médico para una operación de apendicitis y permanecía internada en el Sanatorio Otamendi.

Hoy 16:44

Cristina Kirchner recibió este sábado el alta médica después de pasar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, adonde había ingresado para una operación de apendicitis.

Así lo confirmó el último parte médico emitido por ese centro de salud. La expresidenta debe volver a su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.