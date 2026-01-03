Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 ENE 2026 | 29º
X
País

Cristina Kirchner fue dada de alta luego de semanas de internación

La expresidenta había ingresado a ese centro médico para una operación de apendicitis y permanecía internada en el Sanatorio Otamendi.

Hoy 16:44

Cristina Kirchner recibió este sábado el alta médica después de pasar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, adonde había ingresado para una operación de apendicitis.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo confirmó el último parte médico emitido por ese centro de salud. La expresidenta debe volver a su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

TEMAS Cristina Kirchner

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026
  2. 2. Comenzó el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore
  3. 3. Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital
  4. 4. Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”
  5. 5. Un hombre fue detenido tras agredir a su pareja y enfrentarse a su hijo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT