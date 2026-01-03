Así quedaron los cuadros de los argentinos en los primeros ATP del año: Brisbane y Hong Kong

El calendario 2026 del ATP 250 se pone en marcha esta semana con presencia de raquetas nacionales en los torneos de Australia y China.
La temporada 2026 del circuito ATP se pondrá en marcha desde este lunes con los torneos ATP 250 de Brisbane (Australia) y Hong Kong (China), que se disputarán hasta el 11 de enero. Ambos contarán con una importante presencia de argentinos, que ya conocen sus respectivos cuadros y rivales.
Los dos certámenes se jugarán sobre canchas duras y servirán como preparación para el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que se disputará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.
En el ATP 250 de Hong Kong, ubicado en la costa sureste de China Continental, dirán presente varias raquetas nacionales, que ya conocen a sus rivales en el cuadro. En la primera ronda, Tomás Etcheverry (59°) enfrentará al francés Valentín Royer (57°). A su vez, Mariano Navone (75°) se medirá con el local Chak Lam Coleman Wong (150°).
También competirá Francisco Comesaña (67°), que jugará frente al también local Juncheng Shang (253°). Los principales favoritos del certamen, que debutarán directamente en octavos de final por su ranking actual, serán el italiano Lorenzo Musetti (8°), el ruso Andrey Rublev (16°), el también ruso Karen Khachanov (17°) y el kazajo Alexander Bublik (11°). Aún restan definirse los horarios de estos partidos.
En el ATP 250 de Brisbane, ubicado en la costa este del país y tercera ciudad más grande de Australia por población, solo habrá presencia argentina a través de Camilo Ugo Carabelli (49°), quien se medirá en la primera ronda con el estadounidense Learner Tien (28°).
En esa misma instancia, el brasileño Joao Fonseca (24°) enfrentará al yanqui Reilly Opelka (52°). Además, el ruso Daniil Medvedev (13°) jugará frente al húngaro Marton Fucsovics (55°), mientras que el estadounidense Frances Tiafoe (30°) se medirá con el australiano Aleksandar Vukic (84°). También dirá presente el siempre polémico Nick Kyrgios (671°), quien recibió una invitación mediante wildcard y fue visto este sábado entrenando de cara al torneo tras un largo período de inactividad, a excepción de la exhibición de la Batalla de los Sexos. El australiano debutará frente al yanqui Aleksandar Kovacevic (60°).
Por último, entre los favoritos, el británico Cameron Norrie (27°) enfrentará al francés Ugo Humbert (37°). Aún restan definirse los horarios de estos partidos.