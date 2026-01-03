Así quedaron los cuadros de los argentinos en los primeros ATP del año: Brisbane y Hong Kong

El calendario 2026 del ATP 250 se pone en marcha esta semana con presencia de raquetas nacionales en los torneos de Australia y China.

Hoy 18:29

La temporada 2026 del circuito ATP se pondrá en marcha desde este lunes con los torneos ATP 250 de Brisbane (Australia) y Hong Kong (China), que se disputarán hasta el 11 de enero. Ambos contarán con una importante presencia de argentinos, que ya conocen sus respectivos cuadros y rivales.

Los dos certámenes se jugarán sobre canchas duras y servirán como preparación para el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que se disputará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.

Así quedó el cuadro de los argentinos en el ATP 250 de Hong Kong

En el ATP 250 de Hong Kong, ubicado en la costa sureste de China Continental, dirán presente varias raquetas nacionales, que ya conocen a sus rivales en el cuadro. En la primera ronda, Tomás Etcheverry (59°) enfrentará al francés Valentín Royer (57°). A su vez, Mariano Navone (75°) se medirá con el local Chak Lam Coleman Wong (150°).

También competirá Francisco Comesaña (67°), que jugará frente al también local Juncheng Shang (253°). Los principales favoritos del certamen, que debutarán directamente en octavos de final por su ranking actual, serán el italiano Lorenzo Musetti (8°), el ruso Andrey Rublev (16°), el también ruso Karen Khachanov (17°) y el kazajo Alexander Bublik (11°). Aún restan definirse los horarios de estos partidos.

El cuadro de los argentinos en el ATP 250 de Brisbane

En el ATP 250 de Brisbane, ubicado en la costa este del país y tercera ciudad más grande de Australia por población, solo habrá presencia argentina a través de Camilo Ugo Carabelli (49°), quien se medirá en la primera ronda con el estadounidense Learner Tien (28°).

En esa misma instancia, el brasileño Joao Fonseca (24°) enfrentará al yanqui Reilly Opelka (52°). Además, el ruso Daniil Medvedev (13°) jugará frente al húngaro Marton Fucsovics (55°), mientras que el estadounidense Frances Tiafoe (30°) se medirá con el australiano Aleksandar Vukic (84°). También dirá presente el siempre polémico Nick Kyrgios (671°), quien recibió una invitación mediante wildcard y fue visto este sábado entrenando de cara al torneo tras un largo período de inactividad, a excepción de la exhibición de la Batalla de los Sexos. El australiano debutará frente al yanqui Aleksandar Kovacevic (60°).

Por último, entre los favoritos, el británico Cameron Norrie (27°) enfrentará al francés Ugo Humbert (37°). Aún restan definirse los horarios de estos partidos.