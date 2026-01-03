“Todavía no caigo todo lo que está pasando”: Radamel deslumbró en el Festival Nacional de la Chacarera

El Festival Nacional de la Chacarera vivió una noche cargada de emoción y orgullo santiagueño con la presentación de Damián Radamel Stieffel, conocido popularmente como “el changuito”. El joven músico de Suncho Corral se subió al escenario principal y compartió una actuación especial junto a Cuti Carabajal y Roberto Carabajal, en un momento que quedará grabado en la memoria del público.

“Todavía no caigo todo lo que está pasando”, expresó Radamel tras su presentación, reflejando la emoción de un artista que atraviesa semanas intensas y decisivas en su carrera.

Un nombre que pisa fuerte en los escenarios

En los últimos días, Radamel se convirtió en tendencia en redes sociales luego de presentarse en distintos escenarios junto a artistas de primer nivel, entre ellos Milo J, con quien compartió momentos que rápidamente se viralizaron y despertaron la atención del público joven y de la escena musical nacional.

Su crecimiento artístico también lo llevó a participar en las sesiones de Fa!, dentro del segmento FAolklore, una propuesta impulsada por Mex Urtizberea y Milo J. Allí, Radamel compartió espacio con figuras consagradas como Abel Pintos, Eugenia Quevedo, Sele Vera y Sergio Galleguillo, entre otros referentes de la música popular.

Ovación en la Madre de Ciudades

La consagración simbólica llegó anoche, cuando Radamel pisó el escenario del Festival Nacional de la Chacarera y recibió el aplauso cerrado de los santiagueños, que celebraron su talento, su humildad y su fuerte raíz folklórica.

Con apenas sus primeros pasos en grandes escenarios, el joven de Suncho Corral empieza a escribir una historia que combina tradición y nuevos públicos, y que promete seguir creciendo. El Festival fue testigo de un momento clave: Radamel ya no es solo una promesa, es una realidad que empieza a brillar con luz propia.