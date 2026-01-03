Derrumbe del techo de una vivienda: rescataron a una mujer que había quedado atrapada

Un dramático episodio se registró en la madrugada de este sábado, cuando se produjo el derrumbe del techo de una vivienda ubicada en la intersección de República de Polonia y Pasaje 332. Una mujer quedó atrapada entre los escombros y fue rescatada por los Bomberos.

Hoy 17:41

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 y generó gran preocupación entre los vecinos de la zona. La alerta fue dada por una residente del sector, Valeria Corbalán, quien relató haber escuchado “un estruendo fuerte”. Al salir de su domicilio, advirtió que el techo de la casa lindante, propiedad de una mujer de apellido López, se había desplomado y que su moradora se encontraba atrapada en el interior, por lo que solicitó auxilio de inmediato.

Tras el llamado, se hicieron presentes en el lugar efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del SEASE, quienes iniciaron rápidamente las tareas de rescate.

Cerca de la 1.05, los bomberos lograron extraer del interior de la vivienda a Juliana Loriel López, de 42 años. Afortunadamente, la mujer no presentaba lesiones visibles. Fue asistida en el lugar, recibió los primeros auxilios y luego fue trasladada al Hospital Regional para una evaluación médica más exhaustiva.

Por disposición de la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Silvia Luna Jaime, el hecho quedó asentado en el libro de novedades, sin que se ordenaran otras medidas judiciales.