“Jamás volveremos a ser colonia”: la dura advertencia del gobierno venezolano

Delcy Rodríguez sostuvo que la soberanía del país fue “salvajemente atacada” y destacó el respaldo de aliados internacionales.

Hoy 18:08

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez rompió el silencio. “Tenemos el deber sagrado de resguardar nuestra independencia y soberanía, que fue salvajemente atacada en el día de hoy”, afirmó en un discurso televisado.

“Estamos llamando a la defensa de la vida. Esto que han hecho hoy, la historia se los hará pagar”, remarcó Rodríguez. Y desafió: “Jamás volveremos a ser colonia”.

“Jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio. Hace unos días el Presidente dijo tener vocación de diálogo y la respuesta fue este ataque, que viola la declaración de las Naciones Unidas”, indicó. “Llamamos al pueblo venezolano a la defensa de nuestra indecencia y soberanía”, reiteró.

Además, calificó como “un secuestro ilegal e ilegítimo” la captura de Maduro y su esposa. “Hay un solo presidente en nuestro país y se llama Nicolás Maduro”, dijo. Y resaltó: “Este ataque tiene tintes sionistas”.

“Todo dentro de la Constitución. Es lo que aprendimos del comandante Chávez”, manifestó la vicepresidenta. Y advirtió: “Estamos listos para defender nuestra soberanía”.

“Estamos procediendo en este Concejo de Defensa de la Nación. Vamos a defender nuestros recursos naturales. Ya se firmó el Decreto de Conmoción Externa y todo lo que está previsto allí se ejecutará de inmediato”.

“Aquí hay un gobierno de claridad. Estamos dispuestos a relaciones de respeto y de legalidad internacional. Es lo único que aceptaremos, luego de haber atentado y haber atacado militarmente a nuestra amada nación”, subrayó Rodríguez.

“Quienes tienen que acudir a la violencia, no los asiste la razón. Nosotros nos mantenemos firmes en defensa de la paz, del derecho a la Patria y el porvenir de nuestro pueblo”, agregó.

“Llamamos a los pueblos de la Patria Grande a estar unidos, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país”, pidió la vicepresidenta de Venezuela.

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie, que violenta todo mecanismo de derechos humanos internacionales. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, destacó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de garantizar la distribución de alimentos e insumos de salud.

