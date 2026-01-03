“Jamás volveremos a ser colonia”: la dura advertencia del gobierno venezolano

Delcy Rodríguez sostuvo que la soberanía del país fue “salvajemente atacada” y destacó el respaldo de aliados internacionales.

Hoy 18:08

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez rompió el silencio. “Tenemos el deber sagrado de resguardar nuestra independencia y soberanía, que fue salvajemente atacada en el día de hoy”, afirmó en un discurso televisado.

“Estamos llamando a la defensa de la vida. Esto que han hecho hoy, la historia se los hará pagar”, remarcó Rodríguez. Y desafió: “Jamás volveremos a ser colonia”.

“Jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio. Hace unos días el Presidente dijo tener vocación de diálogo y la respuesta fue este ataque, que viola la declaración de las Naciones Unidas”, indicó. “Llamamos al pueblo venezolano a la defensa de nuestra indecencia y soberanía”, reiteró.

Además, calificó como “un secuestro ilegal e ilegítimo” la captura de Maduro y su esposa. “Hay un solo presidente en nuestro país y se llama Nicolás Maduro”, dijo. Y resaltó: “Este ataque tiene tintes sionistas”.