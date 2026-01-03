Ingresar
“Hoy es su día”: Furia Scaglione celebró la captura de Nicolás Maduro

La exparticipante de Gran Hermano opinó sobre el operativo en Venezuela y envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos.

Hoy 18:18

El ataque de Estados Unidos a Venezuela impactó a varias personalidades de la farándula que no dudaron en usar sus redes sociales para opinar sobre la captura de Nicolás Maduro.

Una de las mediáticas que dio su punto de vista sobre el tema fue Juliana “Furia” Scaglione, quien recientemente salió del reality El Internado de Chile.

En su cuenta de X (ex Twitter), donde la siguen casi 200 mil personas, la exparticipante de Gran Hermano citó un video suyo en el que se la ve festejando dentro de la casa más famosa del país y escribió junto a emojis de la bandera de Venezuela y un bíceps: “¡A todos mis amigos venezolanos, sé que hoy es su día!“.

Por último, cerró con un eufórico mensaje de apoyo: “Vamoo’”.

El tuit de la personal trainer y doble de riesgo tuvo 520 retuits y 7 mil likes, además de cientos de comentarios de internautas que celebraron junto a ella la captura de Maduro.

