Daniela Celis confirmó que volvió con Thiago Medina

Daniela Celis confirmó que está “en camino a la reconciliación” con Thiago Medina. La ex Gran Hermano y su pareja reconocieron que el accidente vial que el influencer sufrió hace varios meses marcó un punto de inflexión en su vínculo, tanto en su rol como padres como en su relación sentimental.

Durante su participación en el ciclo A la Barbarrosa (Telefe), Celis detalló: “Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio”.

Luego, la morocha señaló que las duras experiencias atravesadas en los últimos meses los llevaron a poner en la balanza todos los aspectos de sus vidas. “La vida te replantea un montón de cosas. Mi vida y mis prioridades ya no son las mismas”, reflexionó.

Para cerrar, la influencer aseguró que, más allá de las decisiones que puedan tomar a futuro, el amor familiar siempre los unirá. “Padres vamos a ser toda la vida. Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas, juntos o separados”, afirmó.