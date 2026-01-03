Ingresar
Buscan un hogar para una perrita y su cachorro que viven en la calle

La mamá y su cría se refugian como pueden mientras esperan una familia que les brinde amor, cuidado y un lugar seguro donde crecer juntos.

Una perrita y su pequeño cachorro viven actualmente en la calle, enfrentando día a día el frío, el hambre y los peligros propios de no tener un hogar. A pesar de las dificultades, permanecen siempre juntos, demostrando un fuerte vínculo y una gran ternura.

Vecinos y proteccionistas piden ayuda para encontrar una familia responsable o un lugar de tránsito que pueda resguardarlos y darles el amor y el cuidado que merecen. La mamá es dócil y protectora, y su cría depende completamente de ella.

El objetivo es que ambos puedan ser adoptados juntos, para no separarlos y garantizarles una vida digna, lejos de la calle.

Quienes deseen ayudarlos u ofrecer un hogar, pueden comunicarse al 385 412-8882.

