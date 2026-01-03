Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 ENE 2026 | 28º
X
Espectaculos

Crueles mensajes contra la China Suárez y Mauro Icardi

Los comentarios negativos se multiplicaron tras la aparición pública de la pareja.

Hoy 19:11

Este sábado, la China Suárez y Mauro Icardi sumaron un nuevo capítulo romántico en redes sociales al compartir una salida a orillas del mar en Turquía. El plan incluyó un paseo marítimo y una cena en un exclusivo restaurante, desde donde se los vio enamorados y sonrientes, con vistas nocturnas de Estambul en el fondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista compartió algunas postales del encuentro con sus seguidores en Instagram y al pie de la publicación, dejó un mensaje corto pero significativo: “Nosotros”. Lo acompañó por un emoji de corazón negro y otro de fueguito.

Criticados en redes sociales Criticados en redes sociales

A pesar de la puesta en escena idílica y la evidente complicidad que reflejaban en cada imagen, no tardaron en surgir reacciones negativas. En redes sociales, algunos detractores volvieron a cuestionar la felicidad de la pareja y sus constantes muestras públicas de amor, que muchos interpretan como mensajes dirigidos de manera tácita a Wanda Nara.

“Ahora suban el detrás de escena, él mirando el celu y ella enojada jaja”, “¿Nunca cocina la China? Mauro, te van a fundir y tus hijas no van a ver un peso a fin de año”, “¡Más solos que Adán y Eva expulsados del paraíso!”, ”Trump, el próximo a liberar que sea Maurito”, “Una tristeza los dos, más infelices no pueden ser”, “Esos ojos tristes sí que se pueden ver”, fueron algunos de los hirientes comentarios.

TEMAS Mauro Icardi China Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026
  2. 2. Comenzó el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore
  3. 3. Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital
  4. 4. Trump habló en conferencia de prensa: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga una transición ordenada"
  5. 5. Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT