Crueles mensajes contra la China Suárez y Mauro Icardi

Los comentarios negativos se multiplicaron tras la aparición pública de la pareja.

Hoy 19:11

Este sábado, la China Suárez y Mauro Icardi sumaron un nuevo capítulo romántico en redes sociales al compartir una salida a orillas del mar en Turquía. El plan incluyó un paseo marítimo y una cena en un exclusivo restaurante, desde donde se los vio enamorados y sonrientes, con vistas nocturnas de Estambul en el fondo.

El futbolista compartió algunas postales del encuentro con sus seguidores en Instagram y al pie de la publicación, dejó un mensaje corto pero significativo: “Nosotros”. Lo acompañó por un emoji de corazón negro y otro de fueguito.

Criticados en redes sociales

A pesar de la puesta en escena idílica y la evidente complicidad que reflejaban en cada imagen, no tardaron en surgir reacciones negativas. En redes sociales, algunos detractores volvieron a cuestionar la felicidad de la pareja y sus constantes muestras públicas de amor, que muchos interpretan como mensajes dirigidos de manera tácita a Wanda Nara.

“Ahora suban el detrás de escena, él mirando el celu y ella enojada jaja”, “¿Nunca cocina la China? Mauro, te van a fundir y tus hijas no van a ver un peso a fin de año”, “¡Más solos que Adán y Eva expulsados del paraíso!”, ”Trump, el próximo a liberar que sea Maurito”, “Una tristeza los dos, más infelices no pueden ser”, “Esos ojos tristes sí que se pueden ver”, fueron algunos de los hirientes comentarios.