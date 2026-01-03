Vecinos buscan dueño o familia para un perro que deambula solo

El animal fue visto en la zona de Alem, entre Bolivia y Santa Cruz. Piden colaboración para encontrar a su familia o alguien que lo quiera acoger.

Vecinos del barrio Alberdi buscan al dueño de un perro perdido que fue visto en la calle Alem, entre Bolivia y Santa Cruz.

El animal es de color marrón y se encuentra solo, recorriendo la zona sin rumbo.

Si nadie reclama al perro, los vecinos buscan también a alguien que pueda brindarle un hogar temporal o definitivo, para que tenga cuidado, alimento y cariño mientras se resuelve su situación.

Quienes reconozcan al perro o quieran ayudar acogiéndolo, pueden comunicarse al 385 697-9616.