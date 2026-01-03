Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 ENE 2026 | 28º
X
Mascotas

Vecinos buscan dueño o familia para un perro que deambula solo

El animal fue visto en la zona de Alem, entre Bolivia y Santa Cruz. Piden colaboración para encontrar a su familia o alguien que lo quiera acoger.

Hoy 19:24

Vecinos del barrio Alberdi buscan al dueño de un perro perdido que fue visto en la calle Alem, entre Bolivia y Santa Cruz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal es de color marrón y se encuentra solo, recorriendo la zona sin rumbo.

Si nadie reclama al perro, los vecinos buscan también a alguien que pueda brindarle un hogar temporal o definitivo, para que tenga cuidado, alimento y cariño mientras se resuelve su situación.

Quienes reconozcan al perro o quieran ayudar acogiéndolo, pueden comunicarse al 385 697-9616.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clima en Santiago del Estero: tras el intenso calor, rige alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero de 2026
  2. 2. Comenzó el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore
  3. 3. Añatuya: un baby shower terminó en un parto de emergencia y el bebé fue derivado a Capital
  4. 4. Trump habló en conferencia de prensa: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga una transición ordenada"
  5. 5. Sabrina Rojas descubrió en vivo un mensaje de Facundo Pieres y quedó en shock: “¡No lo vi!”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT