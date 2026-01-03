Tras horas internado en grave estado, murió un hombre que fue embestido por una moto en calle Rivadavia

El accidente de tránsito se produjo durante los últimos minutos del pasado viernes. Un hombre, que caminaba con su moto al lado, fue embestido por otro motociclista y sufrió heridas que terminaron costándole la vida.

Hoy 19:40

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes sobre calle Rivadavia, entre Gorriti y pasaje Simón Bolívar, terminó con el fallecimiento de un hombre de 43 años, quien permanecía internado en estado crítico en el Hospital Regional.

El siniestro se registró alrededor de las 23.30, cuando una motocicleta conducida por un joven de 27 años, identificado como Manuel Alberto Beltrán, impactó contra Exequiel Luna, quien caminaba por la zona llevando su moto a la par y en compañía de su hijo de 14 años.

Como consecuencia del violento choque, Luna cayó pesadamente al asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado en el área de cuidados intensivos.

Pese al esfuerzo del personal médico, el hombre falleció este sábado cerca de las 15 horas, a raíz de las graves heridas sufridas durante el accidente.

En el lugar del hecho trabajó personal policial de la Seccional Segunda, junto a efectivos de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con la investigación para determinar responsabilidades.