Polémica por la decisión de Calu Rivero sobre la escolarización de su hijo

La actriz explicó sus motivos para no mandar a Tao al jardín y despertó fuertes opiniones en redes sociales.

Hoy 20:19

Calu Rivero se volvió noticia tras compartir en sus redes una decisión personal vinculada a la crianza de su hijo mayor, Tao. A través de una publicación en Instagram, la actriz expuso que optó por un camino educativo no convencional, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

En la grabación, Rivero contó que evaluó distintas alternativas antes de decidirse. “Probé jardines, probé horarios, probé encuadres, nada me cerraba del todo”, expresó. Según relató, la búsqueda la llevó a un espacio que sí le generó confianza: una escuela de equitación, donde su hijo se mostraba entusiasmado y feliz.

Posteo

La elección se basó, principalmente, en observar el bienestar del nene en contacto con los caballos. Sin embargo, la decisión no pasó inadvertida y rápidamente despertó opiniones encontradas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la ausencia de la escolarización formal.

El caso abrió un debate sobre los límites en la crianza y el rol de la educación obligatoria. Para algunos, la escuela es un derecho y una responsabilidad que los adultos deben garantizar desde edades tempranas, más allá de las preferencias de los pequeños.

Otros, defendieron la postura de la actriz y señalaron que es válido priorizar experiencias alternativas cuando los nenes son chiquitos. Quienes estuvieron a favor consideraron que espacios como la equitación también aportan aprendizajes y que no todos los procesos educativos deben seguir el mismo camino.