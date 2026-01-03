Bombazo: Racing llegó a un acuerdo con Inter por Valentín Carboni

Con Diego Milito al frente de las negociaciones, la Academia cerró la cesión del joven campeón de América con la Selección Argentina y sacudió el mercado de pases.

Hoy 21:45

Racing dio el gran golpe del mercado de pases y se encuentra a una firma de distancia de completar la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en Genoa, el Inter de Milán puso punto final a su actual cesión y acordó con la dirigencia encabezada por Diego Milito el préstamo del talentoso volante creativo.

Si bien en un principio se discutió si el préstamo iba a ser por seis meses o por un año, teniendo en cuenta que la temporada europea finaliza en junio y que el Nerazzurro evaluaba recuperarlo en ese momento, finalmente la cesión será por un año, tal como pretendía la dirigencia de Avellaneda.

Carboni, que este sábado fue suplente y no ingresó en el empate entre Genoa y Pisa, viajaría este mismo domingo a Buenos Aires para sumarse al plantel que conduce Gustavo Costas a partir del inicio de la próxima semana.

El buen vínculo de Milito con Inter fue clave para destrabar la negociación, al igual que la predisposición del juvenil de 20 años, que no dudó en priorizar la propuesta de Racing por sobre otras ofertas que tenía para continuar en Europa.

La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes del fútbol argentino sedujo al jugador, que busca recuperar el nivel que lo llevó a la Selección Argentina. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Carboni —muy considerado por Lionel Scaloni y campeón de la Copa América 2024— sabe que estos meses pueden ser decisivos para mantenerse en la órbita albiceleste.

En la temporada actual, el volante surgido de Lanús disputó 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, con un gol convertido y apenas seis titularidades, un reflejo claro de la falta de continuidad que terminó empujando su salida.