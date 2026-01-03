Reapareció Alberto Fernández y pidió frenar la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El expresidente condenó la ofensiva estadounidense en Caracas, advirtió sobre una amenaza a la paz regional y reclamó la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.
Alberto Fernández apuntó este sábado contra el presidente Donald Trump luego de la intervención militar durante la madrugada del sábado que derivó en la detención y salida de Venezuela de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. En el mismo mensaje, en la red social X, el exmandatario también le pidió al gobierno de Javier Milei que "deje de apoyar semejante atropello".
Después de hacer referencia a los bombardeos en el país caribeño, el exjefe de Estado apuntó contra la "insoportable actitud de Trump" que, según él, "constituye no solo una grave agresión militar contra una nación soberana, sino también una seria amenaza contra la paz que impera en la región".
Posteo
"Todo atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y pone en crisis los principios del multilateralismo", sostuvo Fernández, quien también cuestionó al Comité Nobel “que premió a una persona (en referencia a Marina Corina Machado) que reclamaba la intervención militar estadounidense sobre Venezuela”.
En el mismo descargo, en la red social X, el expresidente continuó: "Ruego que los gobiernos latinoamericanos se unan con el propósito superior de hacer prevalecer la paz que impera en la región desde hace décadas".
También aprovechó para dejar un mensaje al oficialismo encabezado por Javier Milei: "Llamo a la reflexión al gobierno libertario de Argentina para que deje de apoyar semejante atropello y no sume a nuestra sociedad a la inadmisible escalada bélica que viene ejecutando la escandalosa administración Trump".
Por último, Fernández exhortó a que "cese de inmediato la agresión militar y a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU con el propósito de que se activen los canales pertinentes para detener esta agresión armada y preservar la paz de la región".