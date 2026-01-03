Reapareció Alberto Fernández y pidió frenar la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El expresidente condenó la ofensiva estadounidense en Caracas, advirtió sobre una amenaza a la paz regional y reclamó la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hoy 21:04

Alberto Fernández apuntó este sábado contra el presidente Donald Trump luego de la intervención militar durante la madrugada del sábado que derivó en la detención y salida de Venezuela de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. En el mismo mensaje, en la red social X, el exmandatario también le pidió al gobierno de Javier Milei que "deje de apoyar semejante atropello".

Después de hacer referencia a los bombardeos en el país caribeño, el exjefe de Estado apuntó contra la "insoportable actitud de Trump" que, según él, "constituye no solo una grave agresión militar contra una nación soberana, sino también una seria amenaza contra la paz que impera en la región".

"Todo atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y pone en crisis los principios del multilateralismo", sostuvo Fernández, quien también cuestionó al Comité Nobel “que premió a una persona (en referencia a Marina Corina Machado) que reclamaba la intervención militar estadounidense sobre Venezuela”.