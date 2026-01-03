Un joven de 16 años murió en La Pampa tras un accidente con un tren

El accidente se registró en Dorila cuando el tren se encontraba en marcha. Interviene la Justicia para determinar las circunstancias.

Hoy 21:12

Un adolescente de 16 años murió en la madrugada de este sábado al ser arrollado por un tren en la estación de Dorila, en el norte de La Pampa. La víctima intentó atravesar los vagones de una formación ferroviaria en movimiento, una maniobra que resultó fatal.

La secuencia se desplegó alrededor de la 1:10 de este sábado, cuando un llamado al CECOM activó la alerta sobre el siniestro en el predio ferroviario de Dorila.

De acuerdo con la información confirmada por el fiscal Francisco Cuenca a InfoPico y replicada por medios regionales, cuando arribaron las fuerzas de seguridad se constató el fallecimiento del menor.

El procedimiento en la escena quedó a cargo del personal del destacamento local y de la Comisaría Segunda de General Pico, mientras que las pericias técnicas fueron realizadas por la Agencia de Investigación Científica (AIC), bajo la coordinación de Hernán Miranda y la supervisión directa del fiscal.

Según reconstruyó la investigación, el adolescente no se encontraba solo. Cuenca relató ante InfoPico que el joven se hallaba en compañía de otros dos adolescentes de 15 años. La tragedia se precipitó cuando el joven de mayor edad intentó cruzar por el medio de los vagones mientras la formación avanzaba por la estación.

“Uno de ellos (el de 16 años) intentó cruzar por el medio de los vagones del tren mientras este pasaba por la estación, cuestión que no logró y fue arrollado por el tren”, explicó el fiscal. El desenlace fue inmediato, sin margen para auxilio.

El impacto de la noticia se expandió rápidamente en la comunidad, tanto en Dorila como en la localidad vecina de Realicó, de donde provenía la víctima y donde reside uno de los adolescentes que lo acompañaban, según la información de InfoTec.

La familia del joven, vinculada a una empresa local, vivió escenas de profundo dolor en la estación tras ser alertada por los propios amigos del chico. Los padres de la víctima fatal, al saber del accidente, se acercaron hasta el lugar.