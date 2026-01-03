Clodomira celebrará la llegada de los Reyes Magos con un gran evento en el Centro Cultural

El evento, organizado por la municipalidad, se desarrollará este martes 6 de enero, desde las 18.30 horas, en el Centro Cultural "La Estación".

El intendente Daniel Ruiz invitó a todas las familias a compartir esta fiesta, junto con sus hijos, con quienes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, juegos, concursos y el sorteo de muchos regalos.

Como suele ocurrir en cada una de las propuestas que impulsa el municipio, el predio será acondicionado para que todos los vecinos puedan celebrar esta fecha con la mayor comodidad posible.

Para ello estará afectado el personal de diferentes áreas, encargadas del ordenamiento vial, la distribución del público, los puestos de venta y demás detalles organizativos.

La gente podrá concurrir con sillones y mesitas para compartir mate o algún refrigerio. Solamente se pide cuidar la higiene y todos los elementos de los espacios públicos.