Milei apuntó contra la izquierda y exigió la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

El Presidente calificó de “hipócritas” a dirigentes opositores y reclamó el regreso de Nahuel Gallo al país.

Hoy 22:23

El presidente Javier Milei volvió a referirse al operativo de Estados Unidos en Venezuela y celebró la captura de Nicolás Maduro. Lo hizo en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde además cuestionó con fuerza a la izquierda y a los sectores progresistas. En su descargo, los acusó de “hipocresía” por defender la democracia pero lamentar la salida de un presidente autoritario.

Bajo el título “La contradicción de los zurdos”, el texto del mandatario señala que, mientras muchos venezolanos festejan el fin del chavismo, “los comunistas que viven en democracias occidentales lloran el fracaso de su ideología”.

Según Milei, esos sectores “dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador” y “dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad”. En ese marco, volvió a definir al gobierno de Maduro como una dictadura “narcoterrorista”.

El Presidente afirmó además que Maduro pasará el resto de sus días detenido en una cárcel de Estados Unidos por “haber encabezado una organización criminal” y lo responsabilizó por la crisis humanitaria en Venezuela. En su mensaje, aseguró que el chavismo dejó al “90% de los venezolanos en la pobreza” y forzó la emigración de millones de personas.

Asimismo, Milei volvió a mencionar el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado por el gobierno venezolano y que al día de hoy sigue desaparecido. Además, señaló que el exmandatario se sostuvo en el poder mediante el fraude electoral.

“Nosotros defendemos a los argentinos, la libertad y la democracia”, escribió el jefe de Estado, y advirtió que no tolerará más lo que definió como “psicopateadas” de quienes, “arruinaron a la región con ideas socialistas”.

Y cerró: “Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”.

Horas antes, Milei ya había celebrado la captura de Maduro y planteó una definición tajante: “Se está del lado del bien o se está del lado del mal”. En la misma línea, el mandatario sostuvo que la coyuntura permite ver “de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión” y cuestionó a quienes —según expresó— dicen defender la democracia, la libertad y la propiedad “solo cuando les queda cómodo”.

Por último, el Presidente rechazó cualquier postura intermedia frente al conflicto venezolano y sostuvo que “no hay medias tintas ni grises”. En ese sentido, advirtió que quienes no defiendan “con uñas y dientes la causa de la libertad” forman parte del problema y no de la solución.