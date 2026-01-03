Video: Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York

Bajo una estricta custodia de fuerzas de seguridad estadounidenses, Nicolás Maduro arribó este sábado a Estados Unidos a bordo de un Boeing 757, en el marco del proceso judicial que enfrenta en la Justicia federal por cargos vinculados al narcotráfico.

Hoy 22:20

La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, ubicado al norte del estado de Nueva York. Allí, agentes federales abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo al traslado del exmandatario venezolano a una prisión federal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la cadena CNN, Maduro será alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal situada en Brooklyn, donde permanecerá detenido hasta su primera comparecencia ante un juez. En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también quedó bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había acusado formalmente a Maduro en 2020 y este sábado dio a conocer una acusación sustitutiva que ratifica los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas. Hasta ahora, el proceso se había desarrollado sin la presencia del imputado en territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la operación que permitió la detención se ejecutó horas antes en Caracas. El presidente Donald Trump confirmó que los detenidos serían trasladados a Nueva York y calificó el procedimiento como una acción de alta complejidad, planificada durante varios meses.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, elleri ve ayakları zincirle bağlı, kafasında çuval ile uçaktan indirildi. pic.twitter.com/nT9PtvsuLZ — THS Haber (@thshaber) January 3, 2026

“Fueron meses de trabajo de nuestros servicios de inteligencia”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, quien detalló que se recolectó información sobre los movimientos y rutinas de Maduro antes de llevar adelante la misión. “Observamos, esperamos y nos preparamos”, señaló durante una conferencia de prensa.

Caine precisó además que más de 150 aeronaves participaron del operativo, coordinadas en distintos puntos del hemisferio. Trump aseguró que siguió el desarrollo de la misión en tiempo real y destacó que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses. “Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble”, afirmó.

Tras conocerse la detención, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sostuvo que Maduro continúa siendo el jefe de Estado y exigió su liberación. “Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, expresó durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación transmitida por cadena nacional.

Rodríguez calificó la captura como una agresión externa y reiteró el reclamo al gobierno de Washington. Además, exhibió un decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro antes de su detención, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo ante un conflicto externo.

Con Maduro ya en suelo estadounidense, el caso pasa ahora del plano político y militar al ámbito judicial. Será un tribunal federal el encargado de definir los próximos pasos de un proceso con fuertes implicancias regionales y que es seguido con atención por la comunidad internacional.