Rocío Marengo celebró el primer mes de su hijo Isidro con un emotivo mensaje

La actriz compartió fotos y una dedicatoria en la que expresó cómo la maternidad transformó su vida.

Hoy 22:36

Rocío Marengo vive su momento más feliz y no es para menos. Nunca ocultó su sueño de ser madre, y por fin pudo cumplirlo de la mano de su pareja, Eduardo Fort. Este sábado 3 es el cumplemes de Isidro, y Rocío le dedicó un tierno posteo.

Tanto los amigos como su comunidad se hicieron presentes de inmediato. Más de 27 mil me gusta en menos de una hora, y otros tantos comentarios felicitándola. Kate Rodríguez y Luciana Salazar se hicieron presentes con un emoji de un corazón rojo.

Nico Peralta sumó: “Qué bebote hermoso. Feliz primer mes, Isidro”. “¡Mi vida! Feliz mes, Isi hermoso”, le escribió Emily Lucius. Iliana Calabró también se hizo presente: “¡Qué dulzura. Hermoso”.

No fueron momentos fáciles para Rocío y Eduardo, ya que el pequeño estuvo internado en neonatología. Luego de 20 días recién recibió el alta, justo el 24 de diciembre. “Gran regalo de Navidad”, resumió Marengo.