La Municipalidad difundió los horarios de verano de los parques de la ciudad

Los espacios recreativos del Encuentro, Mama Antula, Ecológico, Norte y Sur tienen horarios diferenciados para el público.

Hoy 22:53

La Municipalidad del Capital recordó los horarios de verano de los parques del Encuentro, Mama Antula, Ecológico, Norte y Sur, espacios recreativos utilizados por gran cantidad de familias como opciones para actividades al aire libre.

El parque del Encuentro abre sus puertas de lunes a viernes de 7:30 a 22 horas, mientras que el Mama Antula, inaugurado el año pasado, habilita el ingreso a sus casi 7 hectáreas con áreas deportivas, juegos infantiles, zonas de picnic y con el recorrido por la historia de la primera Santa Argentina, de 8:30 a 22 horas.

En tanto, el parque Ecológico, ubicado en el barrio Lomas del Golf, abre entre las 8 y las 18 horas el recorrido por la reserva donde se muestra la flora santiagueña. Mientras que la zona de los juegos infantiles queda abierta hasta las 22.

Por su parte, parque Sur, ubicado en el barrio Ejército Argentino se encuentra habilitado al público desde las 6 de la mañana hasta las 0 horas, con excepción de los días de lluvia que se cierra a las 22 horas.

El parque Norte también abre de lunes a viernes en los horarios de 8 a 22 horas tanto en los sectores de juegos infantiles como en la zona de gimnasios al aire libre. Cabe recordar que está ubicado en avenida Belgrano entre Constitución y Ameghino, del barrio Alberdi.

Cabe recordar, que los espacios cercanos buscan preservar los equipamientos urbanos y juegos con los que cuentan los parques.