Evangelina Anderson y Majo Martino rescataron a un perrito en Punta del Este

La modelo y la panelista demostraron su lado más solidario al asistir a un perrito perdido durante su recorrido por la ciudad uruguaya.

Hoy 01:38

Evangelina Anderson y Majo Martino vivieron una noche distinta en Punta del Este, Uruguay, que terminó convirtiéndose en una historia solidaria. Luego de salir de un boliche de la ciudad y emprender el regreso a casa en auto, ambas se encontraron con una situación inesperada en plena ruta, bajo una intensa lluvia.

Vieron a un perro perdido al costado del camino y sin dudarlo, se bajaron a ayudarlo y registraron el rescate en sus historias de Instagram.

En el video se escucha cómo intentaron llamar la atención del animal en medio de la lluvia hasta lograr ponerlo a salvo dentro del vehículo. Allí, la modelo y la panelista se dieron cuenta de que llevaba una chapita de identificación con su nombre y un número de contacto, lo que les facilitó contactar a sus dueños.

Luego, contaron que el perro se llama Ramón y pertenece a la seguridad de una casa cercana. Al parecer, se alejó demasiado y terminó desorientado y asustado. Por ello, durante el trayecto, ambas lo tranquilizaron con mimos mientras esperaban comunicarse con sus cuidadores.

Anderson y Martino devolvieron a Ramón con su familia. El gesto solidario compartido en redes, fue celebrado por sus seguidores, ya que gracias a su empatía, la historia terminó con un final feliz.

TEMAS Majo Martino Evangelina Anderson

