El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

El jefe de la Casa Blanca dijo que la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz no está preparada para gobernar en Venezuela.

Hoy 05:38

En un par de frases, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hacia dónde se encaminan las próximas negociaciones con Caracas. Por un lado, y de un modo inesperado, descartó a la líder de la oposición, María Corina Machado, como la persona adecuada para ejercer el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y, poco después, el líder de la Casa Blanca reveló que la vice venezolana, Delcy Rodríguez, será la cabeza visible con la que Washington negociará la transición en ese país. Posteriormente, en la noche del sábado, el chavismo proclamó a Rodríguez al frente del Ejecutivo por "ausencia forzosa del presidente".

Las declaraciones de Trump se produjeron durante la conferencia de prensa en la residencia presidencial en Mar-a-Lago junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, horas después del operativo militar que posibilitó la captura del líder chavista.

Luego de reivindicar la operación clandestina del Pentágono, el jefe de la Casa Blanca intentó dar a la prensa una idea de cómo Estados Unidos gestionará el reemplazo de Maduro en Miraflores. “Nadie va a tomar el poder (en Caracas). Tienen una vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, dijo el republicano, aludiendo a la primacía de Rodríguez en la línea sucesoria.

“Marco (Rubio) está trabajando directamente con ella (Delcy Rodríguez). Acaba de tener una larga conversación y ella está esencialmente dispuesta hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

Cuando se le preguntó qué papel le cabe a Machado como jefa de la oposición venezolana, Trump dijo desconocer dónde se encuentra y la apartó categóricamente de toda discusión política en Caracas. “Yo creo que sería muy difícil para ella liderar. Ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, dijo el presidente estadounidense sobre la ganadora del último Premio Nobel de la Paz, un galardón que el republicano quería para él.

Pocas precisiones

“No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país”, aclaró, cerrando la puerta a un gobierno opositor.

Ante la pregunta de los cronistas, Trump no dio precisiones sobre la modalidad que tomará ese gobierno de transición en Venezuela, aunque al pasar confirmó que Delcy Rodríguez habría señalado que haría lo que Washington “necesite” para estabilizar el país.

“Ella (Rodríguez) no tiene otra opción de cualquier manera. Lo vamos a hacer bien. Si nos vamos, es porque (los chavistas) tienen cero chances de volver”, indicó el jefe de la Casa Blanca.

La forma abrupta en que Trump sacó del cuadro a la líder de la oposición fue un dato que sorprendió a los periodistas. El republicano fijo su postura poco después de que la Premio Nobel de la Paz reclamara públicamente la instalación como presidente de su aliado Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido previamente como vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que el chavismo cometió un fraude masivo para posibilitar la reelección de Maduro.

Con anterioridad, María Corina Machado había ganado la interna de la oposición por más del 90 por ciento de los votos, tras lo cual sufrió la inhabilitación del chavismo para participar en el comicio como candidata opositora.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, había afirmado Machado en un comunicado tras conocerse la captura de Maduro, al exhortar a los venezolanos a estar listos en estas “horas decisivas”.

Dudas sobre el rol de Delcy Rodríguez

Tras el descarte mostrado por Trump respecto de Machado como figura de la transición política en Venezuela, resta saber de qué modo se ha dado el diálogo de Delcy Rodríguez con Washington y si esos contactos constituyen una decisión articulada con los otros integrantes de la cúpula que podrían buscar lugares de liderazgo en la nueva etapa como el número dos del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el general en jefe del ejército y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Pero también las declaraciones de Rodríguez mostraron indicios de ambigüedad. Inicialmente, poco después de conocerse la captura de Maduro, la vice pidió una prueba de vida del autócrata y, mostrándose dispuesta al diálogo, citó un reciente mensaje del líder chavista capturado.

“Retomo las palabras de Maduro, que hace dos días en una entrevista de TV ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”, subrayó.

Luego pareció cambiar la intención del mensaje de Miraflores, cuando la vicepresidenta llamó al pueblo venezolano a levantarse en las calles contra la “agresión armada” de EE.UU.

“El gobierno está listo para defender a Venezuela, estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, afirmó, rodeada de la cúpula del poder chavista: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; Caryslia Rodríguez, la titular de la Corte Suprema; Tarek William Saab, Fiscal General; el ministro de Defensa; Yván Gil, canciller; y Cabello, como ministro del Interior.

Posteriormente, en la noche del sábado, el chavismo la proclamó presidenta. El Tribunal Superior de Justicia venezolano dictaminó que "la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

Además, el máximo órgano judicial entendió que "en el estado acual de emergencia manifiesta y amenaza resulta proporcionado disponer que dicha función se ejerza de inmediato, de modo de preservar los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta".

Las preferencias de Trump hacia Rodríguez por sobre la figura de Machado también cristaliza la interna en el gobierno de Washington entre los que quieren anular a todo el chavismo, como es el caso del “canciller” Rubio, y el trumpismo clásico, que busca terminar la operación y trabajar con nuevas autoridades dentro del régimen venezolano.