"Huelen billetera y…": Moria Casán fulminó a Pampita y Zaira Nara

La conductora disparó fuerte contra Pampita y Zaira Nara después de confirmarse el romance de la hermana de Wanda con el millonario Robert Strom.

Hoy 06:34

Zaira Nara está saliendo con un millonario francés llamado Robert Strom con quien fue vista a los besos en las playas de Punta del Este tras un tiempo soltera tras separarse de Facundo Pieres.

Lo cierto es que al hablar de este tema en su programa, Moria Casán no anduvo con vueltas y se refirió picante a la hermana de Wanda y también a Pampita, quien habría actuado de manera clave para que se conocieran Zaira y el joven polista.

"Todas las cámaras persiguen a Zaira, la celestina de todo esto fue Pampita”, dijo Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece). A lo que la conductora comentó sin vueltas: "Cómo le gusta la billetera, huelen una billetera y van...".

"En realidad ahí entra Pampita en el juego", le dijo el panelista. Y la One agregó contundente a su estilo: "¿Dónde llevan la billetera ahora? Olfatean, olfatean...".

"El tema es que la celestina es Pampita. La mentora de todo esto fue Carolina Pampita Ardohain", insistió Méndez sobre el rol clave para que Zaira Nara comience el romance con Strom.

Y Moria Casán apuntó filosa contra Pampita: "Porque ella le dijo en ese momento con esa vocecita que tiene que todavía no la termina de engolar: 'yo te voy a conseguir a alguien que te merezca a vos'. ¿Y quién sería alguien que merezca a alguien? ¿Por dónde viene? ¿Por el bolsillo, el doble apellido? ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Entonces siempre encuentra un principito?".

"Es francés el muchacho magnate, heredero de una fortuna incalculable", precisó el periodista. Y agregó al respecto: “Lo peor es que Martín Pepa, el novio de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, el ex de Zaira. Y él sabía que él quería volver con ella, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.



Fuente: PrimiciasYa