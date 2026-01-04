Un hombre y una mujer fueron detenidos por el robo de teléfonos celulares

Circulaban a bordo de una Ford EcoSport cuando la policía los sorprendió. Están vinculados a un ilícito cometido el pasado jueves 1 de enero.

Hoy 07:38

La investigación policial, apoyada en el análisis de cámaras de seguridad, permitió identificar y detener a las personas vinculadas al robo de un local comercial ocurrido el 1 de enero en la intersección de San Juan y avenida Belgrano, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13, los registros fílmicos resultaron fundamentales para establecer la identidad de los sospechosos involucrados en el hecho.

Como consecuencia de estas diligencias, efectivos policiales interceptaron una camioneta Ford EcoSport de color gris en calle Amadeo Jacques, entre San Carlos y Sáenz Peña, del barrio San Martín. En el rodado se desplazaban dos personas directamente relacionadas con la causa, un hombre y una mujer, quienes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la fiscal interviniente, siendo trasladados a sede policial.

Posteriormente, personal de la Comisaría 10 concretó la aprehensión de un tercer sospechoso, de sexo masculino, tras un procedimiento independiente originado por un conflicto familiar. Esta detención permitió completar la investigación del hecho.

Finalmente, se logró recuperar teléfonos celulares que habían sido sustraídos a las empleadas del comercio. Los dispositivos fueron reconocidos por las víctimas y restituidos conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.