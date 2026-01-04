Aurora se perdió el jueves 1 de enero y su familia pide ayuda para encontrarla

Se trata de una gata de dos años. Cualquier información será de utilidad para intentar hallarla.

Hoy 07:53

La familia de Aurora, la linda gatita de la foto, espera la ayuda de todos para poder encontrarla.

“Es muy dócil y está castrada”, asegura la familia del animal que se perdió en horas de la madrugada del pasado jueves 1 de enero, en la ciudad de La Banda.

Si tienes alguna información no dudes en comunicarte al 385-4023411. ¡Muchas gracias!