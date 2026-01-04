Aurora se perdió el jueves 1 de enero y su familia pide ayuda para encontrarla

Se trata de una gata de dos años. Cualquier información será de utilidad para intentar hallarla.
La familia de Aurora, la linda gatita de la foto, espera la ayuda de todos para poder encontrarla.
“Es muy dócil y está castrada”, asegura la familia del animal que se perdió en horas de la madrugada del pasado jueves 1 de enero, en la ciudad de La Banda.
Si tienes alguna información no dudes en comunicarte al 385-4023411. ¡Muchas gracias!