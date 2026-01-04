Boca va por Cuello y ya hizo la primera oferta formal: la respuesta de San Lorenzo

El Xeneize quiere al delantero de 25 años y arrancó con las negociaciones con el Ciclón.

Hoy 08:39

Boca Juniors realizó un primer ofrecimiento formal a San Lorenzo por Alexis Cuello, el delantero que fue elogiado por Martín Palermo y que aparece como uno de los apuntados por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar un frente de ataque que viene siendo cuestionado.

El Xeneize presentó una oferta cercana a los tres millones de dólares por la totalidad del pase del atacante de 25 años, pero la propuesta fue rechazada en Boedo, ya que se encuentra lejos de las pretensiones económicas del Ciclón por su goleador.

Cuello llegó a San Lorenzo en enero de 2024, inicialmente a préstamo desde Almagro, con una opción de compra por el 60% de su ficha, que fue ejecutada en noviembre de 2024 por una suma cercana a 1.050.000 dólares. El Tricolor conserva un 30% del pase, mientras que el 10% restante pertenece a Racing, club en el que el delantero realizó sus divisiones inferiores.

El vínculo del atacante con los Gauchos de Boedo se extiende hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares. No obstante, su situación contractual estuvo envuelta en polémica durante los últimos meses de 2025, cuando el jugador intimó al club por falta de pago de premios y porcentajes correspondientes al préstamo y a la compra definitiva. El conflicto, que rondaba los 75 mil dólares, estuvo cerca de derivar en su libertad de acción.

Desde la institución azulgrana informaron luego que la situación fue resuelta: “Sergio Costantino (presidente) y Enrique Ronzoni (tesorero) se reunieron con Alexis Cuello y regularizaron la situación contractual que el jugador mantiene con el club”, señalaron en un comunicado oficial.

Además de Boca, el delantero también es seguido de cerca por Independiente. Desde Avellaneda, el secretario de Comunicación del Rojo, Pablo Grindetti, confirmó el interés: “Cuello es un jugador que pidió Quinteros. Se está trabajando. Aún no hay oferta formal”.

Pese a los sondeos, el entrenador de San Lorenzo fue contundente respecto al futuro del atacante, quien encontró su mejor versión en la segunda mitad de 2025 bajo su conducción: “Es muy completo Cuello. Como centro delantero o por los costados. Es fuerte y tiene corazón. Para mí es intransferible y ojalá pueda jugar la Sudamericana con nosotros”.

Por ahora, San Lorenzo se planta firme y Boca deberá mejorar sustancialmente su propuesta si pretende quedarse con uno de los delanteros más codiciados del mercado local.