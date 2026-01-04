Olímpico y Quimsa se alistan para volver al ruedo y le apuntan a San Lorenzo

El Negro y la Fusión recibirán al Ciclón martes y jueves, respectivamente.

Hoy 09:43

Los equipos santiagueños en la Liga Nacional de Básquet retomaron los entrenamientos con la mira puesta en su primer compromiso de 2026, que tendrá a San Lorenzo como rival común.

Olímpico será el primero en salir a escena: recibirá al Ciclón este martes en el estadio Vicente Rosales, con la intención de hacerse fuerte en casa y comenzar el año con una victoria. Por su parte, Quimsa hará lo propio el jueves en el Ciudad, en un duelo que también asoma exigente.

Ambos conjuntos llegan a estos encuentros tras anunciar bajas importantes en sus planteles. En el Negro se confirmó la salida del pívot Richard Granberry, mientras que la Fusión informó la desvinculación del ala pívot Nicolás Romano, movimientos que obligaron a ajustar la planificación deportiva.

En cuanto a la actualidad en la tabla, Quimsa se ubica en la 13ª posición, con 8 victorias y 7 derrotas, mientras que Olímpico marcha 17º, con un registro de 5 triunfos y 10 caídas.

De esta manera, los dos representantes santiagueños buscan arrancar el 2026 con el pie derecho y sumar confianza de cara a lo que se viene.