Precipitaciones récord en Frías: diciembre dejó 300 mm de lluvia y hay expectativa en el sector productivo

Los registros oficiales muestran una marcada diferencia con 2024 y la media anual histórica, lo que impacta en la planificación agrícola de la región.

Hoy 09:45

La ciudad de Frías registró en el último mes de 2025 un acumulado de lluvias muy superior al de años anteriores, según un informe elaborado por la Agencia de Extensión Rural del INTA.

Con los 30 milímetros caídos el 1 de enero, Frías alcanzó un total de 300 milímetros en el último mes, frente a los apenas 32 mm registrados en diciembre de 2024 y los 160 mm del mismo período de 2023. La diferencia genera incertidumbre a la hora de planificar la siembra.

El relevamiento se enmarca en un análisis regional que abarca la Región Albigasta, con influencia en sectores de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Córdoba. Allí, el promedio histórico anual de precipitaciones se ubica entre los 500 y 550 milímetros.

El ingeniero Marcelo Lazarte, director de la AER Frías, indicó que durante todo 2025 se registraron 720 mm de lluvias en el pluviómetro de la agencia. “Este volumen de humedad en el suelo permite al productor planificar mejor el ciclo de siembra”, explicó.

El informe detalla además los registros de años anteriores: 547 mm en 2024; 495 mm en 2023; 452 mm en 2022; 536 mm en 2021 y apenas 340 mm en 2020, lo que evidencia una marcada variabilidad climática.

Lazarte también señaló que represas, diques y ríos de la zona montañosa del este catamarqueño presentan un buen nivel de agua, aportando un importante cuadro de humedad a toda la región.

Desde la AER Frías recomendaron a los productores incorporar registros meteorológicos propios como una herramienta básica de gestión. Consideran que contar con datos locales permite mejorar la planificación de siembra, el manejo de cultivos, pasturas y la administración del recurso hídrico.

Según los especialistas, llevar un registro pluvial resulta clave para comparar campañas, detectar tendencias y anticiparse tanto a déficits como a excesos hídricos. Destacaron además que un pluviómetro es una inversión accesible y fundamental para la toma de decisiones productivas año tras año.