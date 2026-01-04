¿Cuándo vuelve a jugar Independiente BBC por la Liga Argentina?

Tras el parate, el conjunto santiagueño se alista para volver al ruedo en la segunda categoría del básquet argentino.

Independiente BBC vuelve al ruedo en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto santiagueño afrontará su primer partido de 2026 el jueves 8, cuando reciba a Estudiantes de Tucumán desde las 22, en el estadio Israel Parnás.

El equipo dirigido por Eric Rovner buscará extender las buenas sensaciones con las que cerró el 2025, luego de una sólida victoria como local ante Amancay, resultado que le permitió mantenerse competitivo en la Conferencia Norte.

En cuanto al plantel, en las últimas horas el club confirmó movimientos importantes. Por un lado, se dio la baja de Nicolás Kalalo, mientras que se produjo el regreso del escolta Ezequiel “Gory” Martínez, una pieza conocida que vuelve a sumar experiencia y gol al equipo.

Actualmente, Independiente BBC se ubica en la novena posición de la Conferencia Norte, con un récord equilibrado de 7 victorias y 7 derrotas, y apunta a comenzar el nuevo año con el pie derecho ante su gente.