Sarmiento refuerza su ataque con la llegada de Nahuel González

El Profe sumó al delantero proveniente de Mitre y continúa armando su plantel para el Torneo Federal A 2026.

Hoy 11:45

Sarmiento anunció la incorporación de Nahuel González como nuevo refuerzo de cara al Torneo Federal A 2026. El delantero, nacido en Concordia, llega procedente de Mitre, club dueño de su pase, para potenciar el frente ofensivo del equipo.

González tuvo su último paso por el elenco aurinegro y se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde completó gran parte de su etapa formativa antes de dar el salto al fútbol profesional.

“Bienvenido a Sarmiento Nahuel!!!”, publicó la institución en sus redes sociales, confirmando de manera oficial la llegada del atacante al plantel que dirige Víctor Riggio.

Desde la comisión directiva del Profe informaron además que continúan trabajando junto al cuerpo técnico en la conformación del plantel y que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la competencia.

Vale recordar que Sarmiento enfrentará a Lanús por los 32avos de la Copa Argentina el próximo domingo 18 de enero, con sede y horario a confirmar. Por su parte, el Torneo Federal A comenzará en el mes de marzo.